В Рыбинске открылся Деминский лыжный марафон

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-02T15:12:49+03:00

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2 марта в Рыбинске Ярославской области открылся Деминский лыжный марафон. За победу на различных дистанциях здесь поборется более трех тысяч спортсменов из 19 стран мира и 60 регионов России. На соревнования приехали олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, чемпион Игр 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов и многие другие именитые спортсмены.

– Деминский лыжный марафон – это уже своего рода бренд Ярославской области. За время своего существования он завоевал поклонников по всему миру. По числу стран-участниц, общему количеству спортсменов марафон является абсолютным отметил на церемонии открытия губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Марафон начался с 50-километровой гонки. В ней приняли участие 2200 лыжников, которых выпускали на трассу в семь волн с интервалом в три минуты. 3 марта пройдут состязания на дистанциях 5, 10 и 25 километров классическим стилем. Также запланирован детский забег на 1 километр.

По примерным подсчетам, зрителями события за два дня станут более 10 тысяч зрителей. Для них подготовлена большая культурно-развлекательная программа - концерты, торговые ярмарки, выставка снегоходов, фотозоны.

Напомним, доехать на марафон из Ярославля можно на автобусе.

Между тем, с 3 марта в Ярославле стартует празднование Главной Масленицы страны. Полная программа праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU