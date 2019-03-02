Ушел из жизни основатель рыбинского приюта и герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе
Мужчина не сумел восстановиться после операции
На шоу "Секретный миллионер" Михаил Дашкиев подарил Иосифу Шубладзе миллион на его приют. Фото: телеканал "Пятница!".
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Печальная новость пришла из Рыбинска Ярославской области. В ночь на 2 марта ушел из жизни основатель местного приюта для бездомных, герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе. Об этом в группе благотворительного фонда «Дари добро» в соцсетях сообщила его дочь.
Мужчина не сумел восстановиться после серьезной операции, которая прошла в конце февраля. После хирургического вмешательства возникли проблемы с печенью. Несколько дней врачи боролись за жизнь Иосифа, но спасти его не удалось.
Приносим соболезнования родным и близким Иосифа Шубладзе.
ИСТОЧНИК KP.RU