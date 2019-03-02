2019-03-02T13:13:43+03:00
Общество

Ушел из жизни основатель рыбинского приюта и герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе

Мужчина не сумел восстановиться после операции
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
На шоу "Секретный миллионер" Михаил Дашкиев подарил Иосифу Шубладзе миллион на его приют. Фото: телеканал "Пятница!".На шоу "Секретный миллионер" Михаил Дашкиев подарил Иосифу Шубладзе миллион на его приют. Фото: телеканал "Пятница!".
Изменить размер текста:

Печальная новость пришла из Рыбинска Ярославской области. В ночь на 2 марта ушел из жизни основатель местного приюта для бездомных, герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе. Об этом в группе благотворительного фонда «Дари добро» в соцсетях сообщила его дочь.

Мужчина не сумел восстановиться после серьезной операции, которая прошла в конце февраля. После хирургического вмешательства возникли проблемы с печенью. Несколько дней врачи боролись за жизнь Иосифа, но спасти его не удалось.

Приносим соболезнования родным и близким Иосифа Шубладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова
В Ярославле мост через Которосль проверили на прочность
"Леопарды" поцарапали наш "бронепоезд"
Ярославские школьники отправят посылки сотрудникам полиции, служащим на Северном Кавказе
«В последний путь»: жители Рыбинска негативно восприняли рекламу ритуальных услуг на бортах городских автобусов
Ярославские энергетики призывают жителей не сваливать снег к трансформаторным подстанциям
В Ярославле заключенные колоний приняли участие в конкурсе масленичных кукол
Смертельная ревность: ярославец жестоко убил знакомого бывшей супруги у нее на глазах
На оживленном проспекте в Ярославле сбили 13-летнего мальчика
22-летняя сотрудница УФССП спасла жизнь мужчине прямо в зале суда
В Ярославле поймали 16-летнего подростка с крупной партией наркотика
Ярославец зарезал знакомую за сделанное ею замечание
У «Ауры» в Ярославле наконец-то запретят парковаться
В Ярославле горел колледж управления и профессиональных технологий
22-летнего ярославца задержали с партией мефедрона
Цветы для девочки-пай: в Ярославле мужчина украл дорогой букет и успел подарить его до задержания
3 из 12 неисправны: в Ярославле проверили маршрутки и автобусы
Кроссовки – просто бомба! В Ярославле из-за забытой сменки эвакуировали «Макдональдс»
Более 100 кукол Барби разных лет выставили в Ярославле
Кто-кто за решеткой живет: в рыбинской колонии поставили "Теремок"
Штраф в 3 миллиона рублей: как семейная пара обхитрила чиновников и выиграла ремонт школ в Ярославской области
Почему в Ярославле увеличились цены на яйца?