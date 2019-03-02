В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова
Неприятный инцидент произошел 1 марта на выставке масленичных кукол на улице Андропова в Ярославле.
- Гуляли здесь около восьми часов вечера. Часть кукол лежала на земле. Скорее всего, упали от ветра. Они установлены на деревянных штативах, никак не закреплены. Устояли те, которые были воткнуты в сугроб, - рассказали ярославцы.
Вероятнее всего, кукол уронил ветер.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
К сожалению, никто из проходящих мимо людей не спешил поднимать упавших кукол.
Напомним, выставка открылась в рамках праздничных мероприятий в честь Масленицы. С полной программой гуляний можно ознакомиться на нашем сайте.
Часть Маслениц стоят на штативах, ничем не закреплены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU