2019-03-02T12:37:21+03:00
Общество

В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова

Вероятнее всего, причиной стал ветер
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова.В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Неприятный инцидент произошел 1 марта на выставке масленичных кукол на улице Андропова в Ярославле.

- Гуляли здесь около восьми часов вечера. Часть кукол лежала на земле. Скорее всего, упали от ветра. Они установлены на деревянных штативах, никак не закреплены. Устояли те, которые были воткнуты в сугроб, - рассказали ярославцы.

Вероятнее всего, кукол уронил ветер. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Вероятнее всего, кукол уронил ветер.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

К сожалению, никто из проходящих мимо людей не спешил поднимать упавших кукол.

Напомним, выставка открылась в рамках праздничных мероприятий в честь Масленицы. С полной программой гуляний можно ознакомиться на нашем сайте.

Часть Маслениц стоят на штативах, ничем не закреплены. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Часть Маслениц стоят на штативах, ничем не закреплены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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