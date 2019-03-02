2019-03-02T11:43:15+03:00
Общество

В Ярославле мост через Которосль проверили на прочность

У общественников сомнения вызывало качество одной из его опор
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на прочность проверили мост через Которосль. Итоги исследования обсудили на совещании, в котором приняли участие руководство регионального департамента дорожного хозяйства, мэрии, государственного строительного надзора, технического университета и общественников.

Некоторое время назад члены сообщества «Дороги Ярославля» обратили внимание, что плотность бетона одной из опор моста может быть недостаточной. Чтобы развеять сомнения, к исследованиям были привлечены сертифицированная компания «Доринжиниринг», а также испытательная лаборатория «Новые технологии». В итоге было установлено, что марка прочности соответствует проектной.

- Окончательный ответ мы сможем дать после ознакомления с документацией. Если у нас возникнут вопросы, то точку сможет поставить только дополнительные испытания, – отметил представитель группы «Дороги Ярославля» Андрей Трифонов.

Документы с результатами предоставят общественникам в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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