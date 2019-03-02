"Леопарды" поцарапали наш "бронепоезд"

СЕГОДНЯ 00:02 2019-03-02T00:02:50+03:00

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Наивно было бы ожидать, что после двух домашних побед над "Сочи" выездные матчи станут обязательным продолжением серии. Оба матча в Ярославле были выиграны в очень тяжёлой борьбе. Продолжением этой борьбы и стал первый матч в Сочи с "леопардами".

Правда, первый период подопечные Дмитрия Квартального провели на высоких скоростях, нагнетая давление на ворота хозяев льда. "Бронепоезд" выглядел настолько впечатляюще, что победа казалась делом времени. Тем более, после 17-й минуты острый выпад Даниила Алексеева завершился броском в стойку , а отскочившую шайбу Степан Санников добивал в ворота Шишкина.

Добившись перевеса в счёте, ярославцы как бы успокоились, чем "леопарды" сполна воспользовались после перерыва. Тогда Брендан Козун неудачно "организовал" шестого игрока. "Сочи" шанс реализовать "лишнего" не упускает, и счёт становится ничейным.

Получив оплеуху, наши снова взвинтили темп и довольно быстро вернули себе лидерство в матче. На завершающий бросок вывели нашего капитана Стаффана Кронвалла, который не оставил Шикину шанса на сейв. Вскоре могучая атака нашей молодежи приводит к тому, что шайба ещё раз в воротах Шикину. Однако момент настолько жаркий, что сочли за благо не засчитывать гол, хотя находившаяся в зоне ворот шайба была Николаем Коваленко туда занесена вместе с распластанным вратарём. Вскочив на ноги, вратарь клюшкой сильно толкнул Николая в спину, что заслуживало судейского вердикта. Но судьи обошлись без штрафов и вынесли вбрасывание в нейтральную зону.

К судьям вообще может быть много претензий в послематчевых разборках в КХЛ. Правда, претензии со стороны хозяев. Ярославлю грех жаловаться на судейство. Небольшой компенсацией для "Сочи" за ляпы судей стали голы "леопардов" в ворота Ильи Коновалова. Хоть и бился Илья, как лев, но "леопарды" в третьем периоде сравняли счёт. И стало заметно, высокий темп "Локомотива" по первому периоду сохранить на овертайм не получается. За какие-то полторы минуты "леопарды" нанесли "бронепоезду" решающую "царапину", чем оживили интригу в серии.

Сочи"-"Локомотив' -3:2 ОТ (0:1;1:1;1:0;1:0)

Счёт в серии -1:2

ИСТОЧНИК KP.RU