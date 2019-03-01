2019-03-01T22:09:29+03:00
Общество

Ярославские школьники отправят посылки сотрудникам полиции, служащим на Северном Кавказе

Ребята подготовили теплые вещи, сладкие подарки и открытки с личными пожеланиями
Екатерина РЯБЦЕВА
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Школьников решили поблагодарить солидарные коллеги из министерства внутренних дел, а также представители ветеранской организации/ФОТО: ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Ярославской областиШкольников решили поблагодарить солидарные коллеги из министерства внутренних дел, а также представители ветеранской организации/ФОТО: ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Ученики ярославской школы № 33 подготовили подарки сотрудникам МВД, которые сейчас служат на Северном Кавказе. В посылки ребята положили сладкие подарки, теплые вещи и личные открытки. Школьников решили поблагодарить солидарные коллеги из министерства внутренних дел, а также представители ветеранской организации. Ребята встретились с ними в неформальной обстановке и послушали рассказы о нелегком деле – службе в полиции. Ученики знают, как сложно находиться вдали от родных целых полгода. Поэтому они решили послать служащим весточку с Ярославской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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