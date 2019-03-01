«В последний путь»: жители Рыбинска негативно восприняли рекламу ритуальных услуг на бортах городских автобусов

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-01T18:58:00+03:00

Директор «Рыбинскэлектротранса» понял, что это не этично, и снял баннеры

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Жители Рыбинска возмутились по поводу необычной рекламы на общественном транспорте. На бортах автобусов «Рыбинскэлектротранса» были размещены фотографии и слоганы похоронного агентства, рекламирующего свои услуги. Это оставляло у пассажиров негативный отпечаток. УФАС по Ярославской области направила письмо директору компании, и он без выдачи предупреждений устранил проблему и снял рекламу с транспорта.

– В конце 2017 начале 2018 года действительно возник такой курьезный случай. Мы понимаем, что транспортное средство это источник повышенной опасности, а на бортах такой посыл, чуть ли не «В последний путь…», – прокомментировала заместитель руководителя УФАС России по Ярославской области Елена Гудкевич.

С одной стороны, новость об этом вызывает улыбку, но только не у рыбинцев. Хотя закон о рекламе и не запрещает такое размещение, она была расположена не вполне этично.

Руководитель «Рыбинскэлектротранс» сам понял несовместимость такого содержания и исполнил просьбу УФАС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU