Ярославские энергетики призывают жителей не сваливать снег к трансформаторным подстанциям

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-01T17:28:34+03:00

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В попытках очистить дороги и дворовые территории от выпавшего снега, жители и коммунальные организации нередко ограничивают доступ к трансформаторным подстанциям (ТП) и распределительным пунктам (РП), заваливая их убранным снегом.

От ТП и РП осуществляется электроснабжение не только жилых домов, но и социально-значимых объектов: котельных, больниц, школ.

При возникновении нештатной ситуации на подстанции, когда сотрудникам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» необходимо оперативно прибыть и устранить неисправность, затрудненный доступ к ТП сильно осложняет работу энергетиков и увеличивает время восстановления электроснабжения. Время ликвидации аварии может увеличиваться на часы, так как энергетикам, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей по эксплуатации и ремонту электросетевого оборудования, приходится объезжать подстанции, очищая завалы вокруг них, тратя так необходимое для восстановления электроснабжения потребителей время. В некоторых случаях пробиться к заваленным спрессованным снегом распределительным пунктам без спецтехники просто невозможно.

Также снежные сугробы вокруг подстанций рискуют вызвать аварийные ситуации в случае резкого потепления, когда растаявший снег и лед могут стать причиной подтопления электрооборудования и выхода его из строя.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» обращает внимание жителей региона и организаций, ответственных за уборку снега, на недопустимость блокирования подходов к объектам электросетевого комплекса - подход к дверям трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должен быть свободен.

ИСТОЧНИК KP.RU