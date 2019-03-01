В Ярославле заключенные колоний приняли участие в конкурсе масленичных кукол

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-01T17:28:24+03:00

Праздничные куклы, сделанные заключенными, уже выставлены в сквере на улице Андропова. Фото: УФСИН России по Ярославской области.

Созданные осужденными работы уже стоят в сквере на улице Андропова

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В Ярославской области заключённые колоний подготовили к ежегодному конкурсу «Краса Масленица-2019» праздничных кукол. В течение февраля осуждённые трудились над созданием образа и внешнего вида Маслениц. Перед началом городского конкурса сотрудники УФСИН России по Ярославской области отобрали лучшие работы и передали их на суд компетентного жюри.

- По мнению осужденных, самым сложным в создании куклы было оживить ее, придать индивидуальность и с помощью черт лица отразить характер получившейся красавицы, - поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Первое место заняла Масленица, сделанная в специализированной психиатрической больнице регионального УФСИН. Второе место досталось красавице из рыбинской колонии № 12. Тройку лидеров замкнула кукла «Любава» из ярославской колонии № 8. Все работы уже выставлены в сквере на улице Андропова.

ИСТОЧНИК KP.RU