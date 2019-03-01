Смертельная ревность: ярославец жестоко убил знакомого бывшей супруги у нее на глазах

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-01T17:30:22+03:00

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37-летний житель Брагино услышал приговор: восемь лет и семь месяцев колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве и угрозе убийством.

В октябре прошлого года нетрезвый мужчина находился в квартире бывшей жены. С ними же присутствовал знакомый женщины. Он-то и стал жертвой пьяной слепой ревности. Убийца схватил нож и начал бить его руками и ногами. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице. Когда изверг закончил расправу, пригрозил, что убьет и женщину…

ИСТОЧНИК KP.RU