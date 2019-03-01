На оживленном проспекте в Ярославле сбили 13-летнего мальчика
Ребенок госпитализирован
Мужчина на "Ларгусе" сбил подростка на Ленинградском проспектеФото: УМВД по Ярославской области
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В четверг, 28 февраля, в Дзержинском районе Ярославля под колеса машины попал ребенок. ДТП произошло в 21:55 на Ленинградском проспекте. 43-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на 13-летнего пешехода. Мальчику потребовалась помощь медиков – на скорой его доставили в больницу и госпитализировали.
Всего за минувшие сутки в ДТП травмированы три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU