На оживленном проспекте в Ярославле сбили 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-01T15:34:33+03:00

Мужчина на "Ларгусе" сбил подростка на Ленинградском проспекте Фото: УМВД по Ярославской области

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В четверг, 28 февраля, в Дзержинском районе Ярославля под колеса машины попал ребенок. ДТП произошло в 21:55 на Ленинградском проспекте. 43-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на 13-летнего пешехода. Мальчику потребовалась помощь медиков – на скорой его доставили в больницу и госпитализировали.

Всего за минувшие сутки в ДТП травмированы три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU