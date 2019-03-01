2019-03-01T15:51:36+03:00
Общество

22-летняя сотрудница УФССП спасла жизнь мужчине прямо в зале суда

У него случился сердечный приступ, и девушка вовремя оказала первую помощь
Роман Рыжиков
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Анна Маланенкова не считает себя героем и счастлива, что смогла спасти человеку жизньАнна Маланенкова не считает себя героем и счастлива, что смогла спасти человеку жизньФото: Служба судебных приставов
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22-летняя Анна Маланенкова, работающая судебным приставом, спасла жизнь мужчине прямо в зале суда. У него случился судебный приступ, и девушка вовремя оказала первую помощь, когда мужчина уже стал терять сознание.

- Выражаю огромную благодарность за то, что в УФССП России по Ярославской области работают такие сотрудники, - написал в благодарности, направленной в ведомство, мужчина. - Анна оказала мне экстренную медицинскую помощь, когда мне стало плохо, сохранив мне жизнь и здоровье.

Сама девушка не считает себя героем и радуется, что смогла помочь человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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