22-летняя сотрудница УФССП спасла жизнь мужчине прямо в зале суда

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-01T15:51:36+03:00

Анна Маланенкова не считает себя героем и счастлива, что смогла спасти человеку жизнь Фото: Служба судебных приставов

У него случился сердечный приступ, и девушка вовремя оказала первую помощь

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22-летняя Анна Маланенкова, работающая судебным приставом, спасла жизнь мужчине прямо в зале суда. У него случился судебный приступ, и девушка вовремя оказала первую помощь, когда мужчина уже стал терять сознание.

- Выражаю огромную благодарность за то, что в УФССП России по Ярославской области работают такие сотрудники, - написал в благодарности, направленной в ведомство, мужчина. - Анна оказала мне экстренную медицинскую помощь, когда мне стало плохо, сохранив мне жизнь и здоровье.

Сама девушка не считает себя героем и радуется, что смогла помочь человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU