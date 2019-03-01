2019-03-01T13:55:08+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали 16-летнего подростка с крупной партией наркотика

У парня нашли чуть больше грамма «соли»
Роман Рыжиков
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В Брагино поймали 16-летнего подростка с пакетиком «соли». Несовершеннолетний сказал полицейским, что взял наркотики для себя. Известно, что забрал он психотропные вещества из «закладки», о которой узнал через Telegram, где и совершил покупку в январе этого года.

В пресс-службе СУ СК по Ярославской области отметили, что масса изъятого наркотика составила 1,336 грамма, что является крупным размером.

На совсем молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта…». Парню грозит от трех до десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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