В Ярославле поймали 16-летнего подростка с крупной партией наркотика

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-01T13:55:08+03:00

У парня нашли чуть больше грамма «соли»

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В Брагино поймали 16-летнего подростка с пакетиком «соли». Несовершеннолетний сказал полицейским, что взял наркотики для себя. Известно, что забрал он психотропные вещества из «закладки», о которой узнал через Telegram, где и совершил покупку в январе этого года.

В пресс-службе СУ СК по Ярославской области отметили, что масса изъятого наркотика составила 1,336 грамма, что является крупным размером.

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ИСТОЧНИК KP.RU