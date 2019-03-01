2019-03-01T12:35:05+03:00
Происшествия

Ярославец зарезал знакомую за сделанное ею замечание

Женщина попросила мужчину не метать в стену нож
Роман Рыжиков
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Мужчина убил своб обидчицу кухонным ножомМужчина убил своб обидчицу кухонным ножомФото: Роман Рыжиков
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В Заволжском районе Ярославля произошло жуткое убийство. После нескольких дней пьянки мужчина зарезал свою гостью за то, что она сделала ему замечание.

В квартире собралось двое мужчин и две женщины. Несколько дней они выпивали, пока не случилось несчастье. 38-летняя гостья подозреваемого попросила мужчину перестать метать в стену ножи. Замечание привело мужчину в ярость, и он всадил кухонный нож своей обидчице. Женщина умерла, истекая кровью. Полицию вызвали оставшиеся в живых гости. Когда правоохранители приехали, мужчина просто спал.

- В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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