У «Ауры» в Ярославле наконец-то запретят парковаться
В мэрии Ярославля решили положить конец вечным пробкам на Победе из-за неправильной парковки возле «Ауры». С 21 марта останавливаться и парковаться у дома № 41 будет нельзя.
Отметим, на улице Победы автомобилисты каждый день пренебрегают правилами и паркуют свои машины в несколько рядов, загораживая часть проезжей части. Напротив торгового центра водители попадают в «горлышко», из-за чего, в совокупности с неправильно припаркованными автомобилями, здесь образуется затор.
Напомним, на участке улицы Володарского от улицы Некрасова и Кучерского переулка будет ограничена не только парковка автомобилей, но и их стоянка по четной стороне
ИСТОЧНИК KP.RU