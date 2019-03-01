У «Ауры» в Ярославле наконец-то запретят парковаться

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-01T12:07:48+03:00

С 21 марта в районе Победы, 41 вводится ограничение остановки и стоянки

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В мэрии Ярославля решили положить конец вечным пробкам на Победе из-за неправильной парковки возле «Ауры». С 21 марта останавливаться и парковаться у дома № 41 будет нельзя.

Отметим, на улице Победы автомобилисты каждый день пренебрегают правилами и паркуют свои машины в несколько рядов, загораживая часть проезжей части. Напротив торгового центра водители попадают в «горлышко», из-за чего, в совокупности с неправильно припаркованными автомобилями, здесь образуется затор.

Напомним, на участке улицы Володарского от улицы Некрасова и Кучерского переулка будет ограничена не только парковка автомобилей, но и их стоянка по четной стороне

ИСТОЧНИК KP.RU