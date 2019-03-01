В Ярославле горел колледж управления и профессиональных технологий

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-01T11:11:56+03:00

С огнем боролись 20 человек Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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1 марта ранним утром в Ярославле произошел пожар здании колледжа управления и профессиональных технологий. Сигнал о возгорании в административном здании на Тутаевском шоссе поступил на пульт спасателей в 4 утра. В одном из кабинетов загорелся компьютер.

На тушение выезжали шесть пожарных машин, было задействовано 20 человек. Через 20 минут после сигнала пожар был ликвидирован.

К счастью, никто не пострадал. Огонь не успел распространиться и уничтожить кабинет полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU