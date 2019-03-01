22-летнего ярославца задержали с партией мефедрона

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-01T10:52:58+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля полицейские задержали 22-летнего молодого человека, у которого обнаружили пакет с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон. Всего наркотика оказалось 10 граммов.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».

Напомним, у житель Рыбинска прятал у родни целый килограмм марихуаны. Когда полицейские задерживали его, он утверждал, что наркотики хранил исключительно для себя любимого.

ИСТОЧНИК KP.RU