22-летнего ярославца задержали с партией мефедрона
Парня с порошком поймали в Брагино
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В Дзержинском районе Ярославля полицейские задержали 22-летнего молодого человека, у которого обнаружили пакет с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон. Всего наркотика оказалось 10 граммов.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».
Напомним, у житель Рыбинска прятал у родни целый килограмм марихуаны. Когда полицейские задерживали его, он утверждал, что наркотики хранил исключительно для себя любимого.
ИСТОЧНИК KP.RU