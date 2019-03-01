Цветы для девочки-пай: в Ярославле мужчина украл дорогой букет и успел подарить его до задержания

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-01T10:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Из цветочного магазина на улице Свободы неизвестный похитил букет роз за пять с половиной тысяч рублей. Сотрудница обратилась в полицию и рассказала, как все произошло.

Молодой человек какое-то время выбирал букет для любимой, а когда определился с выбором, объяснил продавцам, что ему не перевели деньги на карту и попросил одолжить цветы. Пока продавцы замешкались, он рванул из магазина.

Оперативники нашли горе-романтика. Им оказался молодой житель Тутаева. Качала ли в ответ головой его девочка-пай, когда он сказал, что украл эти розы, неизвестно. Однако, в УМВД прокомментировали, что цветы дошли до адресата.

На парня завели уголовное дело. За, пожалуй, самое милое преступление ему грозит до двух лет

ИСТОЧНИК KP.RU