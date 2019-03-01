3 из 12 неисправны: в Ярославле проверили маршрутки и автобусы

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-01T09:42:34+03:00

А за отсутствие отметки в путевом листе начали расследование

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Ярославские полицейские и чиновники за день нашли три неисправных маршрутки. Рейд прошел в четверг, 28 февраля. В этот раз инспекторы проверили автобусы и маршрутки на остановках «15 микрорайон» и «Холодмаш».

- Мы проверили 12 автобусов, - рассказал Артём Демидов, старший государственный инспектор отделения технического надзора. - В некоторых отсутствуют аптечки, огнетушители. Один автобус был переоборудован, на первой двери установлен дополнительный поручень, препятствующий выходу пассажиров. В другом автобусе не работали кнопки аварийного открывания дверей. Это штраф в 500 рублей.

А в отсутствие отметки механика в путевом листе одной из маршруток стало причиной расследования в отношении перевозчика.

Совместные рейды полиция и мэрия проводят каждую неделю. И по их мнению перевозчики стали внимательнее следить за своим транспортом. Пусть не ради безопасности, но чтобы избежать штрафа или чего похуже.

ИСТОЧНИК KP.RU