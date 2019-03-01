2019-03-01T09:33:02+03:00
Происшествия

Кроссовки – просто бомба! В Ярославле из-за забытой сменки эвакуировали «Макдональдс»

Кафе на улице Свободы «заминировали» сумкой с обувью
Роман Рыжиков
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Полицейские оцепили территорию вокруг кафеПолицейские оцепили территорию вокруг кафеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 28 февраля, в самом центре Ярославля эвакуировали «Макдональдс». Кто-то обнаружил подозрительную сумку и сообщил спецслужбам. Посетителей и персонал вывели на улицу, а территорию вокруг кафе оцепили. На место прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.

Прибывшие на место специалисты обследовали территорию и обнаружили источник тревоги. Им оказалась сумка с кроссовками.

После того как находку осмотрел кинолог с собакой, кафе продолжило работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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