Более 100 кукол Барби разных лет выставили в Ярославле

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-01T08:26:59+03:00

В музее можно будет сравнить, как менялась кукла со временем

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В ярославском Музее зарубежного искусства открылась выставка "Та самая Барби". Более 100 кукол - от самой первой до современных - собрала ярославна Людмила Конорова.

- Среди них – гимнастки, олимпийские чемпионки, балерины, известные киноактрисы и персонажи фильмов, принцессы Диснея, барышни викторианской эпохи, - рассказали в Ярославском художественном музее.

В 2019 году Барби исполняется 60 лет. За эти годы у куклы много раз менялась внешность, а некоторые ее наряды разрабатывали известные модельеры. И на выставке, где они собраны все в одном месте, можно будет сравнить Барби разных лет. К тому же, они останутся в музее до 8 сентября, так что можно будет собраться группой в любое удобное время и вместе заценить эволюцию самой популярной куклы в мире.

Напомним, в Ярославле выставили напоказ и других кукол - масленичных.

ИСТОЧНИК KP.RU