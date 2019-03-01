Штраф в 3 миллиона рублей: как семейная пара обхитрила чиновников и выиграла ремонт школ в Ярославской области

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-01T07:27:57+03:00

У супругов были разные фамилии, но один из них работал в аукционной комиссии, а вторая являлась руководителем подрядной организации

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В Ярославской области был проведен тендер на участие подрядных организаций в ремонте школ. Победителем стала компания из Москвы, которая успешно справилась с задачей и получила свои деньги – более 3 миллионов рублей. Но руководители ремонтной организации скрыли один важный факт и предоставили недостоверную информацию к своей заявке . УФАС по Ярославской области увидели там наличие конфликта интересов и сделали организации предписание.

– В чем выразился конфликт интересов? Директор этой подрядной организации и председатель аукционной комиссии являлись супругами. Да, у них были разные фамилии. Закон о контрактной системе связывает это с наличием конфликта интересов. Отсутствие этой достоверной информации позволило допустить заявку до участия в аукционе. Они стали победителями, выполнили ремонт, им сполна выплатили все деньги – 3 256 000 рублей, – рассказал руководитель Ярославского УФАС России Иван Геннадьевич Паутов.

Нарушение было выявлено. Весь свой доход в виде предписания организацию обязали перечислить в федеральный бюджет, но она обжаловала решение УФАС. 25 декабря 2018 суд постановил, что предписание оставлено в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU