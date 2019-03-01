Кто-кто за решеткой живет: в рыбинской колонии поставили "Теремок"

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-01T07:31:34+03:00

"Теремок" был для взрослых, но с куклами

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В рыбинской колонии №12 поставили необычную пьесу. Заключенные переписали детскую сказку "Теремок" для взрослых зрителей, затронув житейские проблемы жителей колонии. Но с куклами.

- По словам осужденного Андрея К., сегодня он Волчок-простачок, самое сложное было вжиться в роль, прочувствовать своего персонажа и передать интонацию героя, - рассказали в ярославском УФСИН. - Зрители высоко оценили артистизм и профессионализм актеров, сопровождая их выступления улыбками, смехом и громкими аплодисментами.

Высокий уровень постановки, интересные решения и текст оценила и Елена Иванова, директор Рыбинского театра кукол. Куклами из этого театра и сыграли актеры постановки.

"Теремок" представили на дне открытых дверей в колонии. В этот же день заключенные зачитали свои стихи, станцевали и спели для гостей.

Заключенные похвастались и другими талантами

ИСТОЧНИК KP.RU