Кто-кто за решеткой живет: в рыбинской колонии поставили "Теремок"
В рыбинской колонии №12 поставили необычную пьесу. Заключенные переписали детскую сказку "Теремок" для взрослых зрителей, затронув житейские проблемы жителей колонии. Но с куклами.
- По словам осужденного Андрея К., сегодня он Волчок-простачок, самое сложное было вжиться в роль, прочувствовать своего персонажа и передать интонацию героя, - рассказали в ярославском УФСИН. - Зрители высоко оценили артистизм и профессионализм актеров, сопровождая их выступления улыбками, смехом и громкими аплодисментами.
Высокий уровень постановки, интересные решения и текст оценила и Елена Иванова, директор Рыбинского театра кукол. Куклами из этого театра и сыграли актеры постановки.
"Теремок" представили на дне открытых дверей в колонии. В этот же день заключенные зачитали свои стихи, станцевали и спели для гостей.
Заключенные похвастались и другими талантами
ИСТОЧНИК KP.RU