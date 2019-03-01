Почему в Ярославле увеличились цены на яйца?

СЕГОДНЯ 00:08 2019-03-01T00:08:41+03:00

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Жители Ярославля заметили, что цены на яйца стали заметно подниматься еще в 2018 году. Федеральная антимонопольная служба по Ярославской области проверила поставщиков куриных яиц на предмет нарушения антимонопольного законодательства и выяснила, почему обычное яйцо стало дороже.

– Мы проверили ярославских производителей и поставщиков, которые работают здесь у нас. Поставщики подтверждают, что растет цена на зерно. Оно является основной затратной частью в производстве яиц. Стоимость комбикорма выросла в два раза, – прокомментировал ситуацию руководитель Ярославского УФАС России Иван Геннадьевич Паутов.

Производители комбикормов также проходят проверку, но они находятся за пределами Ярославской области и неподконтрольны нашей службе. Информация о повышении цены на зерно поступила другим территориальным управлениям ФАС – южным.

ИСТОЧНИК KP.RU