«Буревестник» в Петербурге провел свой худший матч в сезоне

СЕГОДНЯ 22:55 2019-02-28T22:55:44+03:00

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В первом круге в игре дома «Буря» просто разнесла спартаковцев в третьей четверти, наглухо закрыв атаки одного из лидеров суперлиги. Уже тогда защита команды Михаила Терехова показала, что преодолеть ее архисложная задача. К тому же и появившиеся в распоряжении тренеров двое легионеров (Артем Бутянковс и Джимми Гевин) значительно укрепили команду. Тем удивительнее получился матч в Петербурге, когда с первых минут пришлось только пытаться догонять создавших приличный отрыв соперников. Хозяева паркета, видимо, поставили цель полностью реабилитироваться за поражение в Ярославле. Конец первой четверти уже вызывал тревогу не столько двузначной разницей, сколько тем, что нашим парням навязали скоростной баскетбол. Если поначалу нашим удавалось как-то компенсировать удачные атаки хозяева отличным розыгрышем мяча на дуге и последующими «трёхами» в исполнении Антона Агеева, то в дальнейшем эту лазейку «Буре» перекрыли. Правда, во второй четверти «Буря» еще была в силах и удалось чуток сократить отставание до 33:42, но вторая половина матча больше напоминала тренировку. Одна команда пробует варианты своих атак, а другая, то есть гости, больше наблюдает баскетбол. Не то чтобы ярославцы умышленно играли без полной выкладки, хотя для нашей возрастной команды вполне резонно было бы и поберечь силы на плейофф, куда «Буря» уже почти гарантированно попадает. Главное было в другом. Темп «Спартака» зачастую был для ярославцев недостижимым. К тому же, не пошла игра у нашего главного конструктора Джимми Гевина. И не только у него. Несмотря на все старания нашего главного бомбардира Артема Бутянковса, ему не удалось продлить свою серию «дабл-дабл». Лучшим в команде по результативности Артем все-таки стал с 14 очками, но «план» по подборам выполнить не удалось. Только 8 подборов под обоими щитами. Явно не его уровень. Последняя четверть уже ничего не решала, поскольку отрыв порой превосходил 30 очков. Лишь на последней минуте нашим удалось уйти от неприятных цифр, хотя и такие не могут радовать.

МБК «Спартак»(Санкт-Петербург) - «Буревестник» - 82:56 (22:10, 20:23, 24:10, 16:13)

ИСТОЧНИК KP.RU