Охота на охоту? А нельзя! В Ярославской области завершился сезон охоты

СЕГОДНЯ 21:39 2019-02-28T21:39:46+03:00

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В Ярославской области закончился охотничий сезон. 1 марта уже нельзя будет поохотиться на кабана, лисицу, енотовидную собаку, зайца, бобра, норку, выдру, куницу, хоря и горностая. Теперь убийство животных будет рассматриваться как преступление и ущерб природе. А ущерб всегда надо возмещать деньгами.

– Нам удалось выстроить эффективную систему межведомственного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере охоты и борьбы с браконьерами, – рассказал Роман Колесов, заместитель председателя Правительства Ярославской области. – Особенно важно, что в процесс включились общественные инспекторы – на данный момент в их рядах более 270 человек.

В 2018 году инспекторы провели больше четырех тысяч рейдов. Охотники нанесли ущерб ярославской природе в 31 миллион рублей. Все эти миллионы должны прийти в бюджет области за счет штрафов.

Напомним, недавно охотник подстрелил лося и оказался должен области почти полмиллиона рублей. Еще и уголовное дело на него завели.

ИСТОЧНИК KP.RU