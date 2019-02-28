Шумел он: в Рыбинске парень избил своего соседа

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-28T19:37:59+03:00

Парень может отправиться на 8 лет в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Дело разъяренного бойца из Рыбинска передали в суд. Он избил своего соседа, который шумел по ночам. Полтора года назад 20-летний парень подкараулил соседа в подъезде.

- Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений схватил своего 43-летнего соседа за одежду и умышленно нанес удар коленом в живот, причинив физическую боль, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Сосед смог вырваться и выбежал на улицу. Но там его догнал парень, повалил на землю и избил ногами. В итоге мужчина остался с переломанными ребрами, поврежденным легким и ушибом груди. Медики назвали ущерб здоровью тяжелым. Сам обидчик признал свою вину, и заявил, что так он проучил соседа, который мешал его семье отдыхать. И теперь за такую несдержанность парень может отправиться за решетку на 8 лет.

Напомним, недавно в Ярославской области осудили многодетного отца, который убил бабушку из-за солений.

ИСТОЧНИК KP.RU