Поймай зебру: рыбинские полицейские наградят за популярность любителей фоткаться

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-28T18:53:50+03:00

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В субботу, 2 марта, рыбинцы и гости Дёминского марафона смогут сделать фото, которое принесет им приз от городской ГИБДД. Чтобы получить приз и уважение дорожных полицейских придется немного постараться. Во-первых, нужно будет в этот день найти в Демино сотрудника ГИБДД, веселую зебру или рамку с названием "Гибдд Город-Рыбинск" и хэштегами. Или собрать всем вместе, чтобы наверняка. Во-вторых, нужно будет сфотографироваться на их фоне. Можно креативно. А потом эту прелестную фотографию нужно будет выложить Вконтакте с хэштегом #ГИБДДРЫБИНСК. Пост с фоткой нужно будет закрепить на странице до 8 марта.

- Победители будет определены по наибольшему количеству "лайков" под конкурсными фото, - объяснили в рыбинской ГИБДД.

Итоги подведут в полдень 7 марта. Чем именно наградят победителей, пока неизвестно.

Напомним, на Деминский марафон можно будет доехать на специальном автобусе за 290 или 145 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU