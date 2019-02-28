2019-02-28T17:59:16+03:00
Общество

В Ярославле открылась выставка масленичных кукол

В этом году их рекордное количество - около 250
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле открылась выставка масленичных кукол.В Ярославле открылась выставка масленичных кукол.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле открылась выставка масленичных кукол в рамках конкурса «Краса Масленица-2019». Всю масленичную неделю куклы будут стоять в сквере на улице Андропова. В этом году организаторам поступило рекордное количество заявок — около 250.

Участники должны были сделать куклу – не менее полутора метров высотой. А вот в дизайне костюма можно было проявить фантазию.

— Главной темой конкурса масленичных кукол в этом году стал «Волшебный мир театра», поскольку 2019 год объявлен Годом театра в России, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Выставка будет идти до 10 марта. Затем участники смогут забрать свои творения на память или сжечь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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