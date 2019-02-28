На Деминский марафон из Ярославля можно будет доехать на автобусе

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-28T17:04:24+03:00

С собой разрешат провезти лыжи, санки и коляску

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На Деминский марафон из Ярославля можно будет доехать на общественном транспорте. Как сообщили в правительстве региона, 2-3 марта из областного центра на соревнования будет ходить автобусе №510. Отправляться он будет в 7 часов утра от автостанции Ярославль-Главный и ехать по правому берегу Волги. Остановок на маршруте не предусмотрено. В обратном направлении автобус будет отходить в 16 часов.

- Перевозки будет осуществлять Ярославское автотранспортное предприятие. На маршрут выйдут автобусы ЛиАЗ-5256 на 44 места с мягкими откидными сиденьями. Стоимость поездки составит 290 рублей, льготного билета – 145 рублей, - уточнили в областной администрации.

Пассажирам разрешат бесплатно провести с собой одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

Кроме того, в дни марафона будут также организованы дополнительные пассажирские перевозки по направлению Рыбинск – ЦЛС «Демино».

ИСТОЧНИК KP.RU