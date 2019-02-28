В ярославском госпитале трое военных избили рядового

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-28T17:00:00+03:00

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В военном госпитале Ярославля трое военнослужащих избили рядового. Произошел инцидент в ночь на 29 ноября прошлого года.

Как сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Ярославскому гарнизону, поводом стало то, что пострадавший якобы плохо доложил дежурной медсестре об отказе одного из нападавших пить лекарство.

- Злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и другим частям тела, - рассказали правоохранители.

На нападавших было заведено уголовное дело за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием, группой лиц. В настоящее время расследование преступления завершено. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU