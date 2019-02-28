Без выдумок: жители Дзержинского района хотят в парке 30-летия Победы детскую и спортивную площадки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-28T15:24:48+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля обсудили предстоящую реконструкцию парка 30-летия Победы. Эту зону отдыха должны привести в порядок уже в этом году по губернаторской программе «Решаем вместе!». На благоустройство из бюджета области выделили 30 миллионов рублей.

На встречу с главой района пригласили жителей микрорайонов 4Б и 4В. Большинство пожеланий местных жителей свелись к традиционному набору - замене асфальта, установке детской и спортивной площадок и укреплению берега пруда. Проектировщики пообещали, что постараются учесть это в своей работе.

— Проектировщики — это люди, удалённые от самой территории. Они не могут знать, как тот или иной объект используется жителями, где располагаются «народные тропы», нужно ли ставить заборчики здесь или в другом месте. На все эти вопросы могут ответить только сами пользователи парка, то есть непосредственно жители, — отметил архитектор Артём Цымбалов.

О том, что парк будет благоустроен в этом году, стало известно буквально на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU