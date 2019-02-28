В Ярославской области пенсионерка поплатилась жизнью за отказ купить соленья

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-28T14:32:30+03:00

Многодетный отец убил пенсионерку за оказ купить у него домашние заготовки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области вступил в силу приговор суда, вынесенный 44-летнему жителю деревни Шильпухово Первомайского района. В мае прошлого года он убил 93-летнюю пенсионерку за отказ купить у него соленья. Известно, что мужчина пришел в дом к пожилой женщине пьяным. И отказ старушки привел его в бешенство.

- Злоумышленник, используя деревянный брусок, деревянный черенок и кусок асфальта, нанес женщине множество ударов по голове, шеи, груди. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Свою вину мужчина признал. Теперь ему придется провести 10 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Вынося приговор, суд учел наличие на иждивении у обвиняемого троих детей и престарелых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU