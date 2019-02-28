2019-02-28T14:32:30+03:00
Происшествия

В Ярославской области пенсионерка поплатилась жизнью за отказ купить соленья

Многодетный отец избил пожилую женщину до смерти деревяшками и куском асфальта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Многодетный отец убил пенсионерку за оказ купить у него домашние заготовки.Многодетный отец убил пенсионерку за оказ купить у него домашние заготовки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ярославской области вступил в силу приговор суда, вынесенный 44-летнему жителю деревни Шильпухово Первомайского района. В мае прошлого года он убил 93-летнюю пенсионерку за отказ купить у него соленья. Известно, что мужчина пришел в дом к пожилой женщине пьяным. И отказ старушки привел его в бешенство.

- Злоумышленник, используя деревянный брусок, деревянный черенок и кусок асфальта, нанес женщине множество ударов по голове, шеи, груди. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Свою вину мужчина признал. Теперь ему придется провести 10 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Вынося приговор, суд учел наличие на иждивении у обвиняемого троих детей и престарелых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без выдумок: жители Дзержинского района хотят в парке 30-летия Победы детскую и спортивную площадки
В Ярославле в ближайшие дни начнется ремонт Октябрьского моста
В ГИБДД прокомментировали столкновение их машины с БТРом. Подробности уникальной аварии в Ярославле
Дружба крепкая приставами сломается: девушка одолжила ярославцу 800 тысяч, но он забыл вернуть долг
Iphone X dolg: за долг у ярославны арестовали золотой смартфон
В Рыбинске изъяли целый килограмм марихуаны «для собственного употребления»
В Ярославской области сбили двух пешеходов. Пострадавшие госпитализированы
В Ярославской области фальшивый продавец пластиковых окон получил реальный срок
Мэрия Ярославля решила не передавать музей истории города в собственность региону
В Ярославской области за «заложенную» по телефону бомбу в здание ГИБДД гражданин получил три года
«Бронепоезд» набирает ход и увеличивает счет в серии
«Ярославич» снова не смог одолеть француза, но уже в Красноярска
В Ярославской области многодетная мать за убийство мужа получила два года
Юные чтецы из Ярославской области поборются за звание лучших в России