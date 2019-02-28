2019-02-28T12:03:59+03:00
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали столкновение их машины с БТРом. Подробности уникальной аварии в Ярославле

Бронетранспортер наехал на стоящий автомобиль ДПС
Роман Рыжиков
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Фото: Подслушано в Ярославле / vk.comФото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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Уникальная авария произошла сегодня утром в Ярославле. В 9:15 напротив дома № 19 по улице Мельничной БТР, двигавшийся в колонне военной техники, наехал на автомобиль ДПС. Авария спровоцировала пробку и множество шуток в социальных сетях. Вполне серьезный комментарий дали в пресс-службе регионального ГИБДД:

- На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося. Повреждения только технические. Пострадавших нет.

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Авария БТР и ДПС в Ярославле 28.02.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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