В ГИБДД прокомментировали столкновение их машины с БТРом. Подробности уникальной аварии в Ярославле

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-28T12:03:59+03:00

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Уникальная авария произошла сегодня утром в Ярославле. В 9:15 напротив дома № 19 по улице Мельничной БТР, двигавшийся в колонне военной техники, наехал на автомобиль ДПС. Авария спровоцировала пробку и множество шуток в социальных сетях. Вполне серьезный комментарий дали в пресс-службе регионального ГИБДД:

- На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося. Повреждения только технические. Пострадавших нет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/694554" frameborder="0"></iframe> Авария БТР и ДПС в Ярославле 28.02.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU