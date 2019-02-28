В ГИБДД прокомментировали столкновение их машины с БТРом. Подробности уникальной аварии в Ярославле
Уникальная авария произошла сегодня утром в Ярославле. В 9:15 напротив дома № 19 по улице Мельничной БТР, двигавшийся в колонне военной техники, наехал на автомобиль ДПС. Авария спровоцировала пробку и множество шуток в социальных сетях. Вполне серьезный комментарий дали в пресс-службе регионального ГИБДД:
- На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося. Повреждения только технические. Пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU