Дружба крепкая приставами сломается: девушка одолжила ярославцу 800 тысяч, но он забыл вернуть долг

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-28T12:03:18+03:00

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Житель Ярославля взял в долг у своей знакомой 800 тысяч рублей, но немного не рассчитал свои силы. Мужчина не смог вовремя отдать деньги или вовсе забыл о своих обязательствах перед подругой. Женщина, недолго думая, пошла с иском в суд. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника. Он никак не отреагировал даже на это. Приставы узнали, что у мужчины есть дорогой автомобиль. Они приехали, описали и арестовали его. Судебные приставы надеются, что это заставит должника «пошевелиться» в сторону раздачи долгов. Иначе машину продадут, а деньги вернут девушке-кредитору.

ИСТОЧНИК KP.RU