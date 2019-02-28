Дружба крепкая приставами сломается: девушка одолжила ярославцу 800 тысяч, но он забыл вернуть долг
Судебные приставы арестовали дорогую иномарку должника
Судебные приставы надеются, что арест машины заставит должника «пошевелиться» в сторону раздачи долгов/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Ярославля взял в долг у своей знакомой 800 тысяч рублей, но немного не рассчитал свои силы. Мужчина не смог вовремя отдать деньги или вовсе забыл о своих обязательствах перед подругой. Женщина, недолго думая, пошла с иском в суд. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника. Он никак не отреагировал даже на это. Приставы узнали, что у мужчины есть дорогой автомобиль. Они приехали, описали и арестовали его. Судебные приставы надеются, что это заставит должника «пошевелиться» в сторону раздачи долгов. Иначе машину продадут, а деньги вернут девушке-кредитору.
ИСТОЧНИК KP.RU