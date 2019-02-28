Iphone X dolg : за долг у ярославны арестовали золотой смартфон
Молодая женщина, по словам сотрудников, очень расстроилась
Iphone X gold арестовали у ярославныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ярославские судебные приставы арестовали у молодой женщины «Айфон». Да не простой, а золотой, еще и «десятку». Иск в суд на 29-летнюю местную жительницу подали представители финансовой организации, которой задолжала ярославна.
Должница не торопилась платить по счетам, поэтому ее вызвали на прием. Женщине хватило ума прийти со смартфоном премиум-класса. По словам приставов, она очень расстроилась, когда ее золотой «Айфон Икс» арестовали.
Гаджет продадут в счет долга, если в ближайшее время женщина не оплатит нужную сумму
ИСТОЧНИК KP.RU