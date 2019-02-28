2019-02-28T10:43:54+03:00
Общество

Iphone X dolg : за долг у ярославны арестовали золотой смартфон

Молодая женщина, по словам сотрудников, очень расстроилась
Роман Рыжиков
Поделиться:
Iphone X gold арестовали у ярославныIphone X gold арестовали у ярославныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ярославские судебные приставы арестовали у молодой женщины «Айфон». Да не простой, а золотой, еще и «десятку». Иск в суд на 29-летнюю местную жительницу подали представители финансовой организации, которой задолжала ярославна.

Должница не торопилась платить по счетам, поэтому ее вызвали на прием. Женщине хватило ума прийти со смартфоном премиум-класса. По словам приставов, она очень расстроилась, когда ее золотой «Айфон Икс» арестовали.

Гаджет продадут в счет долга, если в ближайшее время женщина не оплатит нужную сумму

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24