Iphone X dolg : за долг у ярославны арестовали золотой смартфон

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-28T10:43:54+03:00

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Ярославские судебные приставы арестовали у молодой женщины «Айфон». Да не простой, а золотой, еще и «десятку». Иск в суд на 29-летнюю местную жительницу подали представители финансовой организации, которой задолжала ярославна.

Должница не торопилась платить по счетам, поэтому ее вызвали на прием. Женщине хватило ума прийти со смартфоном премиум-класса. По словам приставов, она очень расстроилась, когда ее золотой «Айфон Икс» арестовали.

Гаджет продадут в счет долга, если в ближайшее время женщина не оплатит нужную сумму

ИСТОЧНИК KP.RU