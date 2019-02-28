В Рыбинске изъяли целый килограмм марихуаны «для собственного употребления»
Мужчина хранил наркотики у родственников дома
Изменить размер текста:
Целый килограмм марихуаны изъяли рыбинские полицейские. Житель микрорайона Веретье спрятал наркотики дома у родственников. Когда же он все-таки попался, и экспертиза подтвердила, что это именно наркотическое вещество, мужчина заявил, что хранил их исключительно для личного употребления.
На 35-летнего мужчину завели уголовное дело за «Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.
Ему грозит до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU