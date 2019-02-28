2019-02-28T10:14:01+03:00
Происшествия

В Рыбинске изъяли целый килограмм марихуаны «для собственного употребления»

Мужчина хранил наркотики у родственников дома
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Целый килограмм марихуаны изъяли рыбинские полицейские. Житель микрорайона Веретье спрятал наркотики дома у родственников. Когда же он все-таки попался, и экспертиза подтвердила, что это именно наркотическое вещество, мужчина заявил, что хранил их исключительно для личного употребления.

На 35-летнего мужчину завели уголовное дело за «Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

Ему грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24