В Рыбинске изъяли целый килограмм марихуаны «для собственного употребления»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-28T10:14:01+03:00

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Целый килограмм марихуаны изъяли рыбинские полицейские. Житель микрорайона Веретье спрятал наркотики дома у родственников. Когда же он все-таки попался, и экспертиза подтвердила, что это именно наркотическое вещество, мужчина заявил, что хранил их исключительно для личного употребления.

На 35-летнего мужчину завели уголовное дело за «Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

Ему грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU