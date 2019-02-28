2019-02-28T09:50:26+03:00
Происшествия

В Ярославской области сбили двух пешеходов. Пострадавшие госпитализированы

В самом Ярославле сбили женщину, а за городом – мужчину
Роман Рыжиков
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Женщины сбивали женщин, а мужчины - мужчинЖенщины сбивали женщин, а мужчины - мужчинФото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Ярославской области произошло минимум два серьезных ДТП с пешеходами. В среду, 27 февраля, на проспекте Октября молодая женщина на иномарке сбила женщину-пешехода. Все произошло напротив дома № 2 по Чкалова около 16 часов. 56-летняя пострадавшая переходила дорогу, когда угодила под колеса «Хонды Цивик». В результате аварии ей потребовалась госпитализация.

Около 9:30 этого же дня на дороге ЯрославльЛюбим 36-летний мужчина на отечественной «четверке» сбил мужчину пешехода, который почему-то находился на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали

ИСТОЧНИК KP.RU

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