В Ярославской области фальшивый продавец пластиковых окон получил реальный срок

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-28T08:50:56+03:00

В Некрасовском районе мошенник пообещал и не установил пластиковых окон на более чем 300 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он обманул пожилых людей более чем на 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Некрасовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Ярославля.

Суд признал его виновным в совершении 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Мошенник в марте 2017 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя на территории Рязанской области, указав сферой своей деятельности установку пластиковых окон, межкомнатных дверей, отделку лоджий и балконов.

С марта 2018 по август 2018 года на территории Ярославской области злоумышленник предлагал пожилым гражданам установить пластиковые окна, а также сделать остекление балконов от несуществующей фирмы ООО «Лидер». При этом мужчина предлагал им заключить предварительный договор и внести предоплату.

После получения денежных средств, продавец-обманщик, не обременяя себя установкой окон и остеклением балконов, тратил полученные деньги на собственные нужды, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пользу потерпевших с виновного взысканы денежные средства в счет компенсации материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU