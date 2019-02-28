В Ярославской области фальшивый продавец пластиковых окон получил реальный срок
Прокуратура Некрасовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Ярославля.
Суд признал его виновным в совершении 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Мошенник в марте 2017 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя на территории Рязанской области, указав сферой своей деятельности установку пластиковых окон, межкомнатных дверей, отделку лоджий и балконов.
С марта 2018 по август 2018 года на территории Ярославской области злоумышленник предлагал пожилым гражданам установить пластиковые окна, а также сделать остекление балконов от несуществующей фирмы ООО «Лидер». При этом мужчина предлагал им заключить предварительный договор и внести предоплату.
После получения денежных средств, продавец-обманщик, не обременяя себя установкой окон и остеклением балконов, тратил полученные деньги на собственные нужды, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В пользу потерпевших с виновного взысканы денежные средства в счет компенсации материального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU