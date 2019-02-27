2019-02-27T22:47:21+03:00
Спорт

«Бронепоезд» набирает ход и увеличивает счет в серии

И во второй игре с «Сочи» гол Георгия Иванова становится победным
Виктор Поляк
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"Локомотив" - "Сочи""Локомотив" - "Сочи"Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Если в первом матче против «Сочи» ярославским болельщикам пришлось понервничать за свою команду с первого периода и до самого овертайма, то повторная игра показала, что подопечные Дмитрия Квартальнова сделали должные выводы и уже не допустили еще одного невнятного начала игры.

Второй матч с «Сочи» ярославцы повели стремительно и буквально на третьей минуте очередной рейд нашего шведского капитана Стаффана Кронвалла к чужим воротам завершился шикарным пасом на «пятак», где вовремя оказался Георгий Иванов. Его бросок был точен, а гол, как впоследствии оказалось, стал, как и в первой игре победным.

"Локомотив" - "Сочи" Фото: Андрей КОМИССАРОВ

"Локомотив" - "Сочи"Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Правда, до этого еще было далеко, а сочинцы не складывали клюшки и стремились к воротам Ильи Коновалова. Но Илья до перерыва был непробиваем. Когда же в начале второго периода мощнейший щелчок Рушана Рафикова от синей линии зажег фонарь за воротами «Сочи», уже появилась уверенность, что сегодня «бронепоезд» возьмет свое. Эта уверенность стала почти непоколебимой через две минуты, когда Даниил Апальков в большинстве проскочил к чужим воротам и сделал счет 3:0. Такой перевес упускать было просто нельзя.

Единственный повод поволноваться был только тот, останется ли гол Иванова победным или гостям все же удастся огорчить Коновалова, а заодно и Иванова. И на тридцать второй минуте едва не произошла неприятность, когда шайбу протолкнули в воротам Коновалова. Однако взятый Квартальновым запрос на видеопросмотр момента подтвердил основания претензий вратаря по созданию ему помехи. Понятно,что гол был отменен, хотя некоторое время на табло «Арены-2000» маячили огорчительные для Коновалова цифры – 3:1. Удержать солидный отрыв в счете для «бронепоезда» особого труда не составило. Теперь команда отправится в Сочи, где добиваться побед вряд ли будет легче, чем дома.

«Локомотив» - «Сочи» - 3:0 (1:0;2:0;0:0). Счет в серии до четырех побед – 2:0

"Локомотив"- "Сочи" Фото: Андрей КОМИССАРОВ

"Локомотив"- "Сочи"Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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