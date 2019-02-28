Мэрия Ярославля решила не передавать музей истории города в собственность региону

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-28T08:08:53+03:00

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Сотрудники музея рассказали мэру о планах развития своего учреждения. Они хотят существенно изменить подход к созданию выставок, чтобы обеспечить полное погружение посетителей в эпоху или тему экспозиции. Для этого планируют применять 3D-моделирование и современные мультимедийные инструменты.

— Я вижу, как у работников горят глаза, коллектив открыт для нового, поэтому будем поддерживать применение новейших технологий, внедрять и развивать лучшие столичные и зарубежные музейные практики. Музей сохранит свой профиль, как был, так и будет местом объединения поколений и городской истории, — сказал Владимир Волков.

Мэр пояснил, что музей по-прежнему находится на балансе города и в ближайшее время передан на областной уровень не будет. Сейчас здесь работают три экспозиции, еще две выставки готовятся к открытию в марте. Отдельно представлены фонды в двух филиалах – залах Богдановича и Нужина. В прошлом году музей истории Ярославля посетили 45 тысяч гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU