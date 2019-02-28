В Ярославской области за «заложенную» по телефону бомбу в здание ГИБДД гражданин получил три года
30 декабря 2018 года житель Рыбинска в весьма нетрезвом состоянии возвращался с корпоратива своем автомобиле. С управлением он не справился и съехал в кювет. Очевидцы ДТП вызвали автоинспекторов, доставивших нетрезвого водителя в здание городского ГИБДД.
После оформления всех документов мужчину попросил автоинспекторов вызвать ему такси, на что ему ответили, что сделать это можно самостоятельно по стационарному телефону.
Тогда мужчина набрал номер «02» и сообщил, что в здании рыбинского ГИБДД заложено взрывное устройство, что оказалось ложью.
Подсудимый свою вину признал полностью и попросил суд не лишать его свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU