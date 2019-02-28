В Ярославской области за «заложенную» по телефону бомбу в здание ГИБДД гражданин получил три года

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-28T07:28:45+03:00

Так как на суде он раскаялся, то срок ему назначили условный

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30 декабря 2018 года житель Рыбинска в весьма нетрезвом состоянии возвращался с корпоратива своем автомобиле. С управлением он не справился и съехал в кювет. Очевидцы ДТП вызвали автоинспекторов, доставивших нетрезвого водителя в здание городского ГИБДД.

После оформления всех документов мужчину попросил автоинспекторов вызвать ему такси, на что ему ответили, что сделать это можно самостоятельно по стационарному телефону.

Тогда мужчина набрал номер «02» и сообщил, что в здании рыбинского ГИБДД заложено взрывное устройство, что оказалось ложью.

Подсудимый свою вину признал полностью и попросил суд не лишать его свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU