2019-02-27T19:23:55+03:00
Общество

В Ярославской области многодетная мать за убийство мужа получила два года

Суд признал, что воспитывающая троих несовершеннолетних детей женщина совершила злодеяние в состоянии аффекта
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области многодетная мать получила два года за убийство мужа в состоянии аффекта.В Ярославской области многодетная мать получила два года за убийство мужа в состоянии аффекта.Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области
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Ранее не судимая 32-летняя беременная жительница Тутаева задушила мужа колготками. Мужчина, к своим 44 годам уже отбывший наказание в местах лишения свободы за совершенное им убийство,

на протяжении нескольких лет постоянно устраивал ссоры с женой, в ходе которых применял насилие к ней и ее 13-летнему сыну от первого брака.

В марте 2018 года после того как пьяный супруг в очередной раз избил пасынка, женщина, переживая обиду и гнев, толкнула мужа на землю, нанесла ему несколько ударов руками и ногами по телу. Затем, действуя в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), она достала из сумки капроновые колготки и задушила потерпевшего. Женщина сама сообщила о том, что совершила в правоохранительные органы.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта). Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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