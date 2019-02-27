2019-02-27T18:47:59+03:00
Звезды

Юные чтецы из Ярославской области поборются за звание лучших в России

Победитель регионального этапа получит путевку в «Артек»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области завершился первый этап состязаний. Фото: предоставлено организаторами конкурса.В Ярославской области завершился первый этап состязаний. Фото: предоставлено организаторами конкурса.
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В Ярославской области завершились классные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Теперь молодые таланты борются за звание лучшего в своем учебном учреждении. Уже этот этап помогает юному чтецу найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку своей работе со стороны.

- Я принимала участие в конкурсе трижды, - рассказала Валентина Волкова, победительница регионального финала конкурса в Ярославской области. - Впервые я услышала о «Живой классике» в 2016 году. Первое мое выступление прошло без особого успеха, я не прошла дальше школьного этапа. Через год я вновь приняла участие в «Живой классике», и уже выбрала текст, который был мне по душе – произведение Константина Паустовского «Кот-ворюга», тогда я дошла до районного этапа. В прошлом году готовиться к выступлению мне помогала мама, мы вместе выбрали текст Дмитрия Балашова «Похвала Сергию». Неожиданно для себя я победила сначала в районном этапе, а после узнала, что прошла в следующий этап и еду в «Артек»!

Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат на этом этапе поборются за звание лучшего в региональном финале. Победитель получит путевку в лагерь «Артек», где проходят Всероссийские отборочные этапы «Живой классики».

Организаторы конкурса добавили, что в этом году состязания проходят под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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