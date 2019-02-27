2019-02-27T18:33:19+03:00
Общество

Ярославцы простились с председателем Ярославского Шереметев-центра Ниной Кузнецовой

Известная и уважаемая жительница города ушла из жизни на 82-м году
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Нина Павловна Кузнецова. Фото: департамент культуры Ярославской области.Нина Павловна Кузнецова. Фото: департамент культуры Ярославской области.
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23 февраля на 82-м году жизни ушла из жизни Нина Павловна Кузнецова - член президиума Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председатель Ярославского Шереметев-центра. Прощание с усопшей прошло во вторник, 26 февраля.

Нина Павловна более 50 лет проработала врачом скорой помощи. В то же время она была основателем и бессменным руководителем Ярославского Шереметев-центра. Нина Павловна внесла большой вклад в дело изучения и сохранения историко-культурного наследия Ярославского края. Она отличалась высокой культурой, знаниями, организаторскими способностями, неравнодушным отношением к культурному достоянию региона и пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и единомышленников.

За многолетний добросовестный труд и общественную деятельность Кузнецова была награждена орденом «Знак Почета», медалью Центрального Совета ВООПИиК «За заслуги в сохранении наследия Отечества», знаком Почета города Ярославля, многочисленными почетными грамотами и дипломами.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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