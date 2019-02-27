2019-02-27T18:24:51+03:00
Общество

Первые в этом году ярославские тройняшки выписаны домой

Сегодня, 27 февраля, новорожденные покинули перинатальный центр
Мария СОКОЛОВА
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Первые в этом году ярославские тройняшки выписаны из перинатального центра.Первые в этом году ярославские тройняшки выписаны из перинатального центра.Фото: Правительство Ярославской области
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Дети Елены и Дмитрия Трусовых – Алена, Анна и Иван – родились 11 января и сейчас чувствуют себя хорошо.

Семья, которая сразу стала многодетной, может теперь претендовать на меры социальной поддержки от государства.

– В нашем регионе есть целый комплекс мер соцпомощи для родителей, у которых одновременно появились на свет трое и более детей. В их числе – улучшение жилищных условий, если семья состоит на учете в качестве нуждающейся в этом, или выплата в размере 1 миллиона рублей, - объяснила начальник управления по социальной и демографической политике регионального правительства Марина Башмашникова.

Также многодетная семья имеет право на получение земли. Для этого необходимо написать заявление в администрацию того муниципального образования, в котором родители хотели бы получить участок.

С 1 января меры социальной поддержки в Ярославской области были проиндексированы на 4 процента. Наиболее значимые среди них: единовременная выплата семьям, имеющим детей (так называемый региональный семейный капитал), на каждого третьего и последующего рожденного (усыновленного) ребенка – 58870 рублей, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 10235 рублей и единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей – 42720 рублей.

Такая весомая поддержка государства – одна из причин того, что на фоне общего снижения рождаемости доля повторных рождений в регионе остается очень высокой и составляет 60 процентов от общего количества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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