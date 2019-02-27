2019-02-27T17:13:11+03:00
Общество

Ярославны участвуют в конкурсе красоты «Краса Росгвардии»

У девушек есть шанс попасть на ведомственный фотокалендарь
Екатерина РЯБЦЕВА
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Младший сержант полиции Айсел - сотрудник филиала по городу Ярославлю ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области"/ФОТО: соцсетиМладший сержант полиции Айсел - сотрудник филиала по городу Ярославлю ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области"/ФОТО: соцсети
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Ярославские красавицы, которые служат в Росгвардии поборются за звание «Краса Росгвардии – 2019». Девушки прислали свои тематические фотографии, на которых видно, что «красота на страже Родины». Основное требование к снимку, чтобы участница конкурса была в форме. Пять самых красивых служащих каждой области попадут на всероссийский этап. Финал состоится в марте. Жюри определит 12 финалисток, фотографии которых будут использованы для ведомственного календаря.

Напомним, в Ярославле прошли открытые соревнования по чирлидингу, где наши студентки оказались среди лучших

ИСТОЧНИК KP.RU

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