Кто и когда будет получать компенсации за детский сад в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-27T16:56:08+03:00

Сейчас в ярославских садах проходят родительские собрания, на которых родителям рассказывают, как будет предоставляться компенсация/ФОТО: портал органов государственной власти Ярославской области

Чтобы получить компенсацию в марте, родители должны предоставить документы в феврале

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1 марта в Ярославском регионе начинают действовать изменения в Социальном кодексе. Компенсацию за детский сад будут получать только те родители, у кого ежемесячный доход на одного члена семьи составляет не больше 15975 рублей – 1,5-кратного прожиточного минимума.

Для того, чтобы получить компенсацию за март, родители должны в феврале принести в детский сад документы о совокупном доходе. Размер компенсации составляет 20% родительской платы на первого ребенка и 50% – на второго.

Компенсация за третьего и последующего ребенка в размере 70% будет выплачена независимо от дохода семьи. Многодетным семьям справку о доходах приносить не нужно.

Чтобы подать заявление на компенсацию, нужно предоставить в детский сад следующие документы:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

— СНИЛС родителя и ребёнка

— справки о доходах (за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления)

— банковские реквизиты

Сейчас в ярославских садах проходят родительские собрания, на которых родителям рассказывают, как будет предоставляться компенсация. Чтобы получить информацию по этому вопросу, можно зайти на информационный ресурс «Социальный кодекс» на сайте департамента образования Ярославской области.

— Среди документов, подтверждающих доход семьи, есть справка о предоставлении дополнительных мер соцподдержки. За ней ярославским родителям ходить не надо. Чтобы облегчить процесс сбора документов мэром Ярославля принято решение о предоставлении необходимых документов из департамента соцзащиты напрямую в департамент образования, — прокомментировала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

1 сентября 2019 года семьи, прописанные в Ярославле начнут получать дополнительную компенсацию за детский сад из бюджета города. Это нововведение коснется

– многодетных семей

– семей, в которых один родитель погиб в местах ведения боевых действий, является неработающим инвалидом 1 или 2 группы или подвергался воздействию радиации.

Компенсация для этих семей составит 80% на первого ребенка, 50% – на второго и 30% – на третьего и следующих детей. Общая сумма компенсаций для горожан этих категорий составит 100%. Ежемесячный доход на одного члена семьи также не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU