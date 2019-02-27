Ярославские родители написали текстовое на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-27T15:52:01+03:00

Акция задумана для того, чтобы взрослые лучше понимали, через что предстоит пройти их детям

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Родители ярославских школьников попробовали сдать ЕГЭ. Мероприятие прошло в рамках акции Рособрнадзора «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые пришли на экзамен, чтобы понять «на своей шкуре», как непросто бывает их детям. Они прошли металлодетектор, зарегистрировались, поучаствовали в рассадке на рабочие места, увидели, как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы.

– С 2017 года возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ появилась и у родителей выпускников. В рамках всероссийской акции они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена, – прокомментировала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Пробное тестирование длилось один час. Мероприятие носило добровольный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU