Ярославские родители написали текстовое на ЕГЭ
Родители ярославских школьников попробовали сдать ЕГЭ. Мероприятие прошло в рамках акции Рособрнадзора «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые пришли на экзамен, чтобы понять «на своей шкуре», как непросто бывает их детям. Они прошли металлодетектор, зарегистрировались, поучаствовали в рассадке на рабочие места, увидели, как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы.
– С 2017 года возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ появилась и у родителей выпускников. В рамках всероссийской акции они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена, – прокомментировала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.
Пробное тестирование длилось один час. Мероприятие носило добровольный характер.
ИСТОЧНИК KP.RU