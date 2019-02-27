В Ярославле ребенка с одним глазом лишили инвалидности: отец обжалует решение медико-социальной экспертизы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-27T15:18:58+03:00

Девочка сначала лечилась в Москве, а потом в Израиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ярославец пытается восстановить справедливость. Его 11-летней дочери удалили один глаз из-за редкого онкологического заболевания – молекулярной ретинобластомы. Она сначала лечилась в Москве, а потом в Израиле. По возвращению домой девочке дали инвалидность, но, спустя пару лет, сняли ее. Состояние дочки улучшилось – началась ремиссия.

Как рассказали специалисты медико-социальной экспертизы, они наблюдали ребенка несколько лет, абсолютно здоровой не признали, но посчитали, что здоровый глаз взял на себя функцию обоих органов, и теперь девочка имеет отличное зрение. Именно поэтому категория «инвалид» при повтором освидетельствовании медико-социальных экспертов была снята.

Отец девочки будет обжаловать это решение, ведь лечащий врач, который мониторит состояние здоровья дочери, рекомендует продлевать инвалидность.

ИСТОЧНИК KP.RU